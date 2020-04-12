وزير التعليم العالي: الفصل الثاني بالجامعات سينتهي في موعده دون تغيير





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن كل مختبرات الأحياء والدعم البيولوجي، وضعناها تحت تصرّف وزارة الصحة والجامعات مغلقة والطلاب في بيوتهم، والمحاضرات اليوم هي إلكترونية بتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم.





وشدّد أبو مويس على أن الفصل الثاني، سينتهي في موعده بدون أي تغيير، وفي الجامعات، سيكون هناك (فصل صيفي) أو أكثر من أجل تعويض ما فقدناه في الفصل الثاني.





وقال: من لا يوجد لديه إنترنت تقوم الجامعات بتوفير الأجهزة اللازمة له حتى نتجاوز أي مشكلة، وجميع الطلاب على مقاعد الدراسة الآن في بيوتهم.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمود أبو مويس: أن خليّة طوارئ، فيما يتعلق بتطورات التعليم في الجامعات، في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة ومراقبة التعليم الإلكتروني في الجامعات.