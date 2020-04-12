شؤون فلسطينية

العالول: الحديث الإسرائيلي عن خرائط الضم بهذه الظروف قمة العنصرية والاستهتار

العالول: الحديث الإسرائيلي عن خرائط الضم بهذه الظروف قمة العنصرية والاستهتار
رئيس الوزراء الاسرائيلي وخرائط الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن ما يتم الحديث عنه، فيما يتعلق بخرائط الضم، قمة العنصرية والاستهتار، تحديداً في هذه الظروف التي يعيشها العالم. 

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في وقت يسقط فيه الكثير من الضحايا في العالم، وفلسطين وغيرها، وفي ظل هذه الظروف، والعالم له أولوية الآن في مكافحة هذا الوباء، يأتي هذا الاحتلال، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يعطون أولوية في استمرار عدوانهم على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخططاتهم العدوانية والاحتلالية.

وتابع العالم: أوروبا وكل الجهات المؤثرة وروسيا، يجب أن يكونوا منتبهين إلى احتمالات هذا العدوان والجريمة الجديدة التي من الممكن أن يقوم بها الاحتلال، إصافة للولايات المتحدة، وأيضاً مستمرون في الحديث مع الأمم المتحدة من أجل وضعهم في الصورة. 

وقال نائب رئيس حركة فتح: "يجب أن نخشى بشكل جيد، أن هذا الاحتلال يسعى للاستمرار في هذه الأوضاع، وفي تعاميمنا للكوادر الفلسطينية، حينما أعطيت توجهات أن تبذل هذه الكوادر كل الجهد من أجل محاربة هذا الوباء، أبلغلناها بأن الأولوية دائماً هي مواجهة الاحتلال، وجرائم المستوطنين، لأننا ندرك أنهم يسعون لاستثمار الوضع الراهن".

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