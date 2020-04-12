ألمانيا تُسجّل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)





كما أشار معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد، حيث تم تسجيل إصابة 2821 حالة يوم الأحد، مما رفع عدد الإصابات إلى 120479 حالة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان هذا أدنى من عدد الحالات، التي أعلن عنها يوم السبت، وبلغت 4133 حالة، ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.





رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية، 129 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 2673 حالة.