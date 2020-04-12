شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط مصنع كمامات غير مرخص جنوبي نابلس

الشرطة تضبط مصنع كمامات غير مرخص جنوبي نابلس
مصنع كمامات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ولجنة الطوارئ، مصنع كمامات غير مرخص جنوبي محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مركز شرطة "قبلان"، وأثناء قيامه بجولة اعتيادية في منطقة اختصاصه جنوبي نابلس، وردته معلومات عن وجود مشغل خياطة يقوم بتصميم كمامات غير مرخص، وعلى الفور قامت الشرطة بالتوجه للمكان وضبط العاملين فيه وكمية من الكمامات المصنعة.

وأضافت: أن الشرطة تحفظت على المشتبه به بإدارة المشغل وتحرزت على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية لاستكمال الإجراءات القانونية والادارية حسب الأصول.

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