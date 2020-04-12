اعتقال شخص قام بتحريض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على شخص قام بتحريض المواطنين بعدم الالتزام بحالة الطوارئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناءً على معلومات مفادها قيام شخص من سكان إحدى قرى محافظة جنين بتحريض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ وذلك عبر كتابته منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يدعو فيه العمال للتوجه إلى أشغالهم، ويدعو كذلك أصحاب المحلات التجارية بفتح محلاتهم، معللا ذلك بعدم وجود معاشات لهم، وعليه تحركت قوة من مركز شرطة "جلقموس" إلى مكان تواجده وألقت القبض عليه.



وأضافت الشرطة: أنه تم توقيف المذكور تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.