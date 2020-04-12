دولي

الولايات المتحدة تُواصل تسجيل الأرقام "المُفزعة" بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُواصل تسجيل الأرقام "المُفزعة" بعدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1920 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز: أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البلاد، تجاوز 20 ألفاً، ووصل إلى 20506، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأظهر إحصاء لوكالة (رويترز) للأنباء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، تجاوزت 20 ألفا يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء، ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد، فيما تنفرد ولاية نيويورك بـ 160 ألف إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا، ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة.

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