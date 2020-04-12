اعتقال خلية متهمة بالتخطيط وسرقة منازل في مدينة البيرة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جهاز المخابرات العامة، مساء السبت، متهمين اثنين بالتخطيط وسرقة منازل في مدينة البيرة.



وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه وبعد التحقيق مع المتهمين، تبين أنهما من شعفاط وبيت حنينا، ومعهما ثالث، يشكلون خلية لسرقة المنازل، ولديهم أهداف من المفترض سرقتها الليلة الماضية، وهي "فلل" خالية في مدينة البيرة.



وأشار جهاز المخابرات العامة، إلى أن أحدهم، وهو المتهم الرئيسي يسكن في أحد الفنادق في رام الله، ومطلوب للشرطة الإسرائيلية أيضاً على خلفية سرقات، وهارب لمدينة رام الله.