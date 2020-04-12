أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 12 نيسان/ أبريل 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.
الدينار الأردني: 5:08 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.23 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 12 نيسان/ أبريل 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.
الدينار الأردني: 5:08 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.23 شيكل.
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