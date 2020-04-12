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قرار جديد من الملك سلمان للحد من انتشار فيروس (كورونا) في السعودية

قرار جديد من الملك سلمان للحد من انتشار فيروس (كورونا) في السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأحد، على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس (كورونا) المستجد، وفق ما قالت وكالة الأنباء السعودية.

وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوماً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً ابتداء من 23 آذار/مارس للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وأعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ أمس السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)​ المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 4033 حالة.

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا)، أشارت الوزارة السعودية، إلى أن الإصابات بالفيروس يتم تسجيلها لدى مختلف الفئات العمرية، مؤكدةً أنه "من 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين.

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