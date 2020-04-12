دولي

الصين تسجل قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصين تسجل قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
مدينة ووهان
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين خلال 24 ساعة الماضية، 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين من الخارج، بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: إنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 نيسان/أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.

وتعد الصين وتحديدا مدينة ووهان، أول مكان يظهر فيه مرض فيروس (كورونا) الذي حصد حتى الآن ما يقارب مئة ألف شخص في العالم، وما يقارب مليون و500 ألف مصاب.

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