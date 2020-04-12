شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بمصر إعلاناً مهماً بشأن فتح معبر رفح الاثنين

السفارة الفلسطينية بمصر إعلاناً مهماً بشأن فتح معبر رفح الاثنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سفارة فلسطين في القاهرة، إنها تلفت عناية  المواطنين الكرام المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة  بضرورة  التوجه إلى معبر رفح البري بدءاً من يوم الاثنين الموافق ١٣ نيسان/أبريل وحتى يوم الخميس الموافق ١٦ نيسان/ابريل الجاري، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة. 

وأضافت السفارة، عبر صفحتها بفيسبوك: "يتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، نظير جهودهم الدائمة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني  فى قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية العادلة ، ومناصرة الحقوق الفلسطينية في كافة المنابر السياسية والدبلوماسية والحقوقية".

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