طالع آخر إحصائية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا) بالعالم

تواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 210 دول وإقليم ومنطقة حول العالم، موقعة حتى الآن 107,724 حالة وفاة، منها 5,040 وفاة اليوم السبت، ونحو مليون و 763 ألف إصابة مؤكدة، منها 63,873 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء نحو 396 ألف مصاب في العالم.



وسجلت الولايات المتحدة الأميركية أعلى حصيلة وفيات بالوباء في العالم، متخطية بذلك وفيات ايطاليا، فيما بينت آخر الإحصاءات العالمية بأن الولايات المتحدة سجلت 20,086 حالة وفاة حتى الآن، لتصبح بذلك أعلى حصيلة في العالم.



وسجلت إيطاليا ثاني أكثر حالات الوفاة المبلغ عنها، حيث ارتفع العدد إلى 19,468، وإسبانيا في المركز الثالث بحوالي 16,353، علما أن عدد سكان الولايات المتحدة يمثل 5 أضعاف سكان إيطاليا وحوالي 7 أضعاف سكان إسبانيا.



وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 200 ألف خلال فصل الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل.



وصعدت فرنسا لتحتل المركز الرابع عالمياً من حيث حصيلة عدد الوفيات التي بلغت (13,832)، لتأتي بريطانيا في المركز الخامس بواقع (9,875) وفاة، يليها ايران في المركز السادس (4,357) وفاة، ثم حلت بلجيكا في المركز السابع، كونها اصبحت من الدول التي تعاني بقسوة من تفشي الوباء مسجلة حتى الان (3,346) حالة وفاة، متفوقة بذلك على الصين التي تعتبر اول دولة تفشى فيها الوباء عالمياً، فقد تراجعت الصين الى المركز الثامن بعد أن أعلنت السلطات فيها عن محاصرة الوباء على اراضيها مسجلة حتى الآن (3,339) حالة وفاة، اما ألمانيا فقد حلت في المركز التاسع مسجلة (2,736) وفاة، فيما حلت هولندا في المركز العاشر مسجلة (2,643) حالة وفاة.



كما اصبحت تركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، فقد أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، عن ارتفاع وفيات الفيروس إلى 1101، إثر وفاة 95 شخصا اليوم السبت، إضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.



وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.



وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 16 دولة عربية اليوم السبت، عن وفاة 51 شخصاً متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد- "كوفيد19"، وعن اكتشاف أكثر من 1500 إصابة جديدة مؤكدة.



وأوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الجزائر، والسعودية، والامارات، والمغرب، وتونس، وسوريا، والعراق، وجيبوتي، ومصر، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت الجزائر اليوم 19 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 272 شخصاً، كما سجلت 64 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,825 حالة حتى الآن.



وأعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 5 اشخاص من مجموع 52 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 382 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4,033 شخصا.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة.



كما أعلنت الإمارات عن وفاة 4 مواطنين من مجموع 20 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 376 إصابة جديدة من مجموع 3,360 حالة.



فيما أعلنت المغرب، اليوم، عن وفاة 3 أشخاص ليصل مجموع الوفيات إلى 110، وتسجيل 79 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 1,527 حالة.



وفي السياق ذاته، أعلن اليوم في تونس عن وفاة 3 أشخاص ليرتفع بذلك عدد الضحايا في البلاد الى 28، وعن اكتشاف 14 إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 685.



كما أعلنت سوريا اليوم عن وفاة 3 اشخاص، من مجموع 5 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 6 إصابات جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 25.



وأعلنت العراق عن وفاة مواطنين إثنين ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 72، كما تم اليوم اكتشاف اصابة 39 شخصاً بالفيروس، من مجموع 1,316 إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد.



كما أعلن في جيبوتي عن وفاة شخص واحد متأثرا بإصابته بالفيروس من أصل حالتي وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 187 حالة في البلاد.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم عن 216 إصابة جديدة من مجموع 2,728 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 6 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



كما اعلنت الكويت اليوم عن اكتشاف 161 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 1,154، توفي منهم شخص واحد حتى الآن، وفي البحرين تم اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة من مجموع 1,040 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان اليوم 62 إصابة جديدة من مجموع 546 حالة مسجلة في السلطنة، توفي منهم حتى الآن 3 اشخاص، كما أعلنت لبنان، عن تسجيل 10 إصابات جديدة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 619 شخصاً، توفي منهم 20 شخصاً.



وكذلك أعلنت الأردن عن اكتشاف 9 إصابات جديدة من مجموع 381 حالة، توفي منهم 7 أشخاص، كما أعلنت السودان عن اكتشاف اصابتين اثنتين من مجموع 19، توفي منهم مواطنان إثنان.



وأعلن اليوم عن اكتشاف اصابة جديدة في فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 268، توفي منهم مواطنان إثنان.





رام الله - دنيا الوطن