دولي

الملكة إليزابيث توجه ثاني رسالة للبريطانيين حول فيروس (كورونا)

الملكة إليزابيث توجه ثاني رسالة للبريطانيين حول فيروس (كورونا)
الملكة اليزابيث
رام الله - دنيا الوطن
قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم السبت، إن فيروس كورونا المستجد "لن يغلبنا"، وذلك في رسالة ثانية توجهها‭ ‬خلال أسبوع لشحذ عزيمة رعاياها في مواجهة المرض.

وقالت الملكة البالغة 93 عاما، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة إنجلترا، إن "عيد القيامة لم يلغ"، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) العالمية للأنباء.

وأضافت: "هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين. عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت يوم الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش قبل 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون "كوفيد-19" إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.

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