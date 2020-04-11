الشرطة تغلق 18 محلا تجاريا وتعتقل 12 شخصاً لعدم التزامهم بالطوارئ بجنين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 18 محل تجاري ومصنعين للباطون وضبطت مركبات ومعدات إنشائية وألقت القبض على 12 شخص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسين، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق 18 محل تجاري ومصنعين للباطون.



إلى ذلك، ضبطت الشرطة خمس مركبات ومعدات إنشائية وألقت القبض على 12 شخص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.