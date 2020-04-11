تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت التقارير الوبائية الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية السودانية، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حتى اليوم السبت.



ولم يتم تسجيل وفيات جديدة بهذا المرض في السودان حتى تاريخه، باستثناء حالتين أعلن عنهما في وقت سابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتشير التقارير الوبائية، الي أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها في السودان، قد بلغ 268 حالة.