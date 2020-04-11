السلطات الجزائرية تنفي وفاة 12 سجينا بفيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

نفى المدعي العام لدى محكمة القليعة غرب العاصمة الجزائر، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة 12 سجينا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح بيان المدعي العام أن محكمة القليعة تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله حول تسجيل 12 حالة وفاة بين نزلاء سجن القليعة بفيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "إن ما تم تداوله عبر (فيسبوك) لا أساس له من الصحة ومغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة والغرض منه ترويع المواطنين في مثل هذه الظروف".



وختم البيان بالإشارة إلى أن "النيابة باشرت تحقيقا قضائيا من أجل معرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا".



وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق من اليوم بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.