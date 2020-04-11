دولي

الكرملين: بوتين وترامب قادران على تجاوز الخلافات والانخراط في حوار بناء

الكرملين: بوتين وترامب قادران على تجاوز الخلافات والانخراط في حوار بناء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يستطيعان التغلب على الخلافات بين بلديهما، والدخول في حوار بناء عند الضرورة.

وجاء تصريح بيسكوف في سياق حديث أدلى به للقناة الأولى الروسية اليوم السبت، وقال: "إن الرئيسين قادران في الأوقات المناسبة، على صرف النظر عن الخلافات الاستراتيجية القائمة وإجراء حوار بناء للغاية من الناحية التكتيكية".

وأضاف: "هما يفهمان بعضهما تماما ويدركان حقيقة أنه لا بديل عن الخطوات والتفاهمات المشتركة، والدليل على ذلك آخر مكالمتين هاتفيتين بين الرئيسين حيث تجلى هذا التفاهم بين الطرفين".

وأكد بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال متوترة بسبب تمسك واشنطن بالصور النمطية القديمة عن روسيا.

وقال: "لا نتحدث هنا عن حدوث أي دفء في العلاقات الثنائية، وحتى الاتصالات الهاتفية المتكررة بين الرئيسين لا تعني أننا تشهد تغيرات في رؤى واشنطن على المستوى العملي، خاصة من وجهة نظرنا". 

وشدد بيسكوف على أن هاجس رهاب الروس لا يزال موقفا مهيمنا في واشنطن حتى الآن، وتابع: "لا يزال رهاب الروس سيد الموقف وبات يعد شيئا ضروريا بالنسبة للموظفين الحكوميين والسياسيين في الولايات المتحدة كالزي العسكري في الجيش".

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