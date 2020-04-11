اسرائيل تُسجل 101 حالة وفاة وأكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيل ست وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية، 10,743 مصابا من بينهم 101 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أنه "من مجمل الإصابات هناك 8972 وصفت حالتهم بسيطة، 154 متوسطة، و175 خطيرة، من بينهم و129 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".