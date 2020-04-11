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شاهد: أول تصريح لوزير عربي تعافى من فيروس (كورونا)

شاهد: أول تصريح لوزير عربي تعافى من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عاد عبد القادر عمارة وزير التجهيز المغربي  لمزاولة عمله، وتنفيذ مهامه الرسمية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر عمارة صورتين له من داخل مكتبه وأرفقهما بتدوينة، كتب فيها: "بعون الله وتوفيقه شرعت اليوم السبت، بمباشرة عملي في مكتبي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

وفي نفس التدوينة قدم الوزير الشكر للعاملين في القطاع الطبي المغربي، وتمنى التوفيق للبلاد بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعرض عمارة للإصابة بالفيروس في مارس الماضي، وقرر تطبيق الحجر الصحي على نفسه في المنزل، وتعاطى عقار الكلوروكين.

وبعد 10 أيام من الججر، تم نقله للمستشفى العسكري، قصد تطبيق بروتوكول استخدام الدواء، حيث تعافى من مرضه.






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