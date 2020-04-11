الصحة الأردنية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مساء اليوم السبت، تسجيل تسع حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، سبع منها من أسرة واحدة، ليرتفع عدد الحالات الإجمالي إلى 381.



وقال جابر، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن إحدى الزميلات من الكادر الصحي مصابة، والحالة التاسعة هي لشخص في منطقة المرقب المعزولة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من سياق متصل، أكدت الحكومة الأردنية، أنها تعكف على وضع آلية لمساعدة العمالة اليومية، عبر آلية، ستعلن خلال الأيام المقبلة من خلال فريق الحماية الاجتماعية.