الرئيس عباس يُطلع العاهل السعودي على الإجراءات الفلسطينية لمقاومة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على الإجراءات الفلسطينية، التي اتخذت لمقاومة فيروس (كورونا)، حيث أشاد العاهل السعودي، بهذه الإجراءات.



جاء ذلك، في اتصال هاتفي، أجراه الرئيس عباس، مساء اليوم السبت، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واطمأن الرئيس عباس، على الملك سلمان والشعب السعودي، متمنياً أن تزول جائحة (كورونا) التي أصابت المملكة والمنطقة والعالم أجمع، سائلاً الله عز وجل، أن يساعدنا وإياكم في التغلب على هذه الجائحة، متمنياً للأشقاء في السعودية، التغلب على هذا المرض، والاستمرار في التقدم والازدهار.



من جانبه، أعرب الملك سلمان، عن شكره للرئيس على الاتصال، وأطلعه على الخطوات السعودية، التي اتخذت لمقاومة هذه الجائحة، والتغلب عليها، مقدماً تعازيه للرئيس، بالفلسطينيين اللذين توفوا بفيروس (كورونا)، متمنياً الشفاء للمصابين، وللرئيس وشعبنا الفلسطيني موفور الصحة والنجاح في التغلب على هذه الجائحة.



وأكد خادم الحرمين الشريفين، وقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.