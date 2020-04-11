إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا القريةـ وقمعوا المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا قنابل الغاز، والرصاص الحي صوب المواطنين، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأضاف شتيوي، أن جنود الاحتلال، اقتحموا العديد من المنازل، وتعمدوا ثقب خزانات المياه بالرصاص.



وتقمع قوات الاحتلال، بقنابل الغاز والرصاص، مسيرة كفر قدوم التي تخرج يومي الجمعة والسبت، رفضاً للاستيطان.



وتبلغ مساحة كفر قدوم 18,900 دونم، وصادر الاحتلال جزءاً من أراضيها لصالح مستوطنة (كدوميم) التي أنشئت عام 1975 على مساحة 600 دونم.

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق بقنابل الغاز، التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة، شهدتها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع البلدة الرئيس، المغلق منذ سنوات.