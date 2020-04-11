أبو نعيم: وزارة الداخلية أعدت سيناريوهات حال تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

اللواء توفيق أبو نعيم

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم: إن الداخلية بغزة، أعدت سيناريوهات في حال تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأضاف أبو نعيم، لقناة (الأقصى): "تم تسخيركل إمكانيات الوزارة ومقدراتها؛ للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، الإجراءات الحكومية في غزة، أثمرت بشكل إيجابي في محاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه".



وتابع اللواء أبو نعيم: "الطواقم المتواجدة داخل مراكز الحجر، حُظر عليها التحرك أو المغادرة، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، وتم تشكيل خلية أزمة على صعيد قيادة وزارة الداخلية وهي في حالة انعقاد دائم".



وأكمل أبو نعيم: "تم تتبع تحركات الإصابتين بالفيروس عبر كاميرات (معبر رفح البري)، ومسارهما، إلى أن تم حجر كل من تعامل معهما عن قرب، وبداية الحجر المنزلي للعائدين، كانت من 10 حتى 14 آذار/ مارس الماضي، ثم فُرض الحجر الإلزامي في المراكز على الجميع، ولا يوجد شخص واحد دخل غزة، لم يوضع في الحجر الاحترازي".



وأكمل أبو نعيم: "تم حجر الوحدة الخاصة في وزارة الداخلية "سهم" في مدرسة غسان كنفاني، طيلة فترة الحجر للمواطنين، التزاماً بالتعليمات الطبية، ونعمل على تلبية احتياجات جميع المستضافين في مراكز الحجر، ونوفر لهم الخدمة المطلوبة".



وقال أبو نعيم: "يتم خروج المستضافين من مراكز الحجر بشكل متتابع بعد قضاء المدة المحددة، وهي 21 يوماً، و20 ألفاً من عناصر الداخلية، يعملون كخلية نحل لمواجهة كورونا".