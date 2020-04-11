شاهد: الفلسطيني "أبو قصي" ينتقد الناطق باسم الحكومة بطريقة فكاهية وملحم يرد

وجه المواطن الفلسطيني، الذي عُرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أبو قصي" رسالة ساخرة إلى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بشأن طلبه للمواطنين البقاء بالمنازل.





وقال أبو قصي ساخراً: "إبراهيم ملحم بحكيلنا خليكم بالبيت، وأنا امبارح بعت النيون عشان أدخن، ادبحولكم عجل ووزعوه علينا يا زلمة"، وفق تعبيره.





هذا ورد ملحم، على الفيديو الساخر من أبو قصي بالاتصال به هاتفياً، وتبادل أطراف الحديث معه، وذلك وفق مقطع فيديو نشر على السوشيال ميديا.





فيديو: أبو قصي يوجه رسالة للناطق باسم الحكومة الفلسطينية





فيديو: الناطق باسم الحكومة يتصل بأبو قصي فيديو: الناطق باسم الحكومة يتصل بأبو قصي





رام الله - دنيا الوطن