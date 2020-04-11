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الصحة: تعافي 11 مصاباً بفيروس (كورونا) بالضفة

الصحة: تعافي 11 مصاباً بفيروس (كورونا) بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 مصاباً بفيروس (كورونا) في بيت لحم ونابلس وسلفيت ورام الله، تعافوا ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 57 شخصاً.

وقالت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم: "نزف إلى أبناء شعبنا خبر تعافي 11 مصاباً بفيروس (كورونا)، منها سبع أشخاص في بيت لحم، وشخصان في نابلس، وشخص بسلفيت، وآخر في رام الله".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 57 شخصاً، من بين 268 إصابة سُجلت في فلسطين".

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