دولي

الخارجية الروسية لترامب: ليس هذا وقت فرض العقوبات على الدول

الخارجية الروسية لترامب: ليس هذا وقت فرض العقوبات على الدول
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو لفتت الانتباه إلى مرسوم الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية فرض العقوبات على الدول، التي تؤجل إخلاء مواطنيها، مؤكدة أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن فرض عقوبات جديدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف في تصريح لوكالة (سبوتنيك)، اليوم السبت: "نحن بحاجة للتعامل مع الجانب الموضوعي لهذه الإشارة. في حين أن هناك القليل من التفاصيل، ولكن على أي حال، ليست هذه هي اللحظة التي تحتاج فيها إلى اللجوء إلى أدوات العقوبات لأي سبب كان. لقد تحدثنا عن هذا مرات عديدة، وقمنا بذلك على المستوي الوطني وسنواصل القيام بذلك، وقد فعلناه ونفعله بالتعاون مع دول أخرى، وهناك الكثير، وتحدث عدد من الهياكل الدولية على مستوى قادتها في نفس السياق".

وأشار ريابكوف إلى أن "المجتمع الدولي يرى الدور السلبي لأساليب وإجراءات العقوبات في الوضع الحالي"، عندما يؤدي التقييد إلى تدهور وضع الناس العاديين، وليس "لتغيير سلوك الحكومات"، كما يُصرح به في واشنطن.وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه في هذا السياق، يتم رفض العقوبات الأمريكية بشكل متزايد.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير مقبول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في أحدث إجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار ترامب في مذكرة لوزير خارجيته مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة، وضرورة ضمان "إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم".

وأكد أنه على بومبيو أن "يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات" خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات "اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة".

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 18600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.

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