بومبيو: أمريكا تدعم إيطاليا بقوة لاحتواء كورونا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن الولايات المتحدة الأمريكية، تساعد إيطاليا بقوة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".



وأضاف بومبيو، على (تويتر)، اليوم السبت: "أصدقاؤنا الإيطاليين يعملون على مدار الساعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "المساعدات التي نقدمها لهم تساهم في دعم جهودهم للقضاء على كورونا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



وتابع: "سنهزم كورونا بالعمل الجماعي مع حلفائنا وأصدقائنا في العالم".



واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليون وأكثر من 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 390 ألف شخص.



وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.



وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بأكثر من نصف مليون مصاب ونحو 18 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 161 ألف مصاب وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 147 ألف إصابة ونحو 19 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.