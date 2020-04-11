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الصحة السورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

الصحة السورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 25 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي شفاء حالة رابعة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، بينما توفيت حالتان، وبهذا فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء في سوريا تشير إلى وجود 25 إصابة بينها أربع حالات شفاء، وحالتا وفاة.

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