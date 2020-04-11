دولة عربية تُسجّل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.
وقالت الوزارة: "إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.
وقالت الوزارة: "إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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