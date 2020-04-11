دولة عربية تُسجّل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.



وقالت الوزارة: "إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).