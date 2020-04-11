دولي

الولايات المتحدة تُسجّل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا) المستجد، حيث بلغ عدد الوفيات بالفيروس 18860 وفاة.

يأتي ذلك، في الوقت، الذي قال فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تحديد موعد إعادة فتح البلاد، سيكون "أكبر قرار اتخذته على الإطلاق"، محذراً من أنه لن يفعل ذلك، حتى تكون الولايات المتحدة آمنة تماماً، على الرغم من الدراسات التي تدل على أن انتشار الوباء قد يتباطأ قريباً، وفق صحيفة (نيويورك بوست). 

وقال ترامب: "سأضطر إلى اتخاذ قرار، وآمل فقط أن يكون القرار الصحيح، بلا شك إنه أكبر قرار سأتخذه على الإطلاق"، مشدداً على أنه سيكون من الأفضل اتباع نصيحة خبراء الصحة.

وتابع ترامب: "لن نفعل أي شيء حتى نعرف، أن هذا البلد سيكون بصحة جيدة، لا نريد العودة والبدء في فعل ذلك مرة أخرى (العزل الذاتي)"، موضحاً أنه سيعلن قريباً إطلاق ما سماه فرقة عمل "فتح بلادنا" الثلاثاء المقبل؛ للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 18600 حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا) التاجي، مع ما يقرب من 40% من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس، مرض فيروس (كورونا)، بأنه "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول، وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالمياً عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفاً.

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