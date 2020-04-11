الولايات المتحدة تُسجّل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا)

وتابع ترامب: "لن نفعل أي شيء حتى نعرف، أن هذا البلد سيكون بصحة جيدة، لا نريد العودة والبدء في فعل ذلك مرة أخرى (العزل الذاتي)"، موضحاً أنه سيعلن قريباً إطلاق ما سماه فرقة عمل "فتح بلادنا" الثلاثاء المقبل؛ للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.





وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 18600 حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا) التاجي، مع ما يقرب من 40% من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس، مرض فيروس (كورونا)، بأنه "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول، وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



وتجاوز عالمياً عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفاً.