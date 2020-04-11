اللوح: تعافي المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس (كورونا) بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية، شفاء وتعافي الفلسطيني، المصاب بفيروس (كورونا)، والذي أصيب قبيل أسبوع في أعقاب عودته من الخارج مروراً بمصر في طريقه إلى قطاع غزة.



وأكدت السفارة، في تصريح لها على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الوضع الصحي للمواطن الفلسطيني بخير، وقد تحولت نتيجة اصابته بفيروس (كوفيد- 19) من إيجابية إلى سلبية.



وتقدمت السفارة بخالص الشكر والتقدير، لوزارة الصحة المصرية، والجهات المعنية، التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين على حد سواء.