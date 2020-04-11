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وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حوسبة الاجراءات الخاصة بالاقرار الالكتروني الخاصة بالمستفيدين من المنحة القطرية.

حيث تأتي هذه الخدمة في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بعملية صرف المنحة القطرية والمقدمة للجمهور وذلك من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة ان الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013م، والذي يتح امكانية التعاقد والتعامل الالكتروني بين الاطراف المختلفة.

ودعت الوزارة المستفيد بالدخول للتسجيل الموحد من ثم شاشة الإقرار الالكتروني المنبثقة ضمن خدمات المستفيد في الخدمات الالكترونية لبنك البريد.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة الإلتزام بشروط الخدمة و هي ( تحديد اسم الوكيل وسبب الإقرار و رقم الجوال و البريد الذي يريد إستلام الاقرار و الصرف منه ) .

وستتابع الشئون القانونية بوزارة الاتصالات كافة الطلبات ومتابعة الاجراءات قانونيا لإستكمالها ، حيث في حال الموافقة علي الطلب سيتم إرسال رسالة على جوال المسجل بالطلب بالتوجه للبريد المسجل لإستلام الإقرار، ثم استلام المنحة من مكتب البريد المسجل في الإقرار .

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