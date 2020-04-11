ولاية أمريكية تُعلن اغلاق المدارس حتى نهاية العام الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

قال عمدة مدينة نيويورك بيل ديبلاسيو، إن المدارس العمومية ستظل مغلقة حتى نهاية السنة الدراسية، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأضاف، وفق (روسيا اليوم)، أنه من المؤلم أن أضطر لإخباركم بأنه لا يمكن إعادة فتح المدارس لما تبقى من السنة الدراسية، ولكنني أعلمكم أيضا بأن هذا إجراء صائب.



وكان ديبلاسيو أمر المدارس العمومية بغلق أبوابها في بداية 16 آذار/مارس لاحتواء تفشي الفيروس، على أمل إعادة فتحها في 20 نيسان/أبريل.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا، حيث سجلت أكثر من نصف مليون مصاب بالفيروس، ونحو 19 ألف وفاة.