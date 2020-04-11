شاهد: تركيب ممر تعقيم آلي على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم









رام الله - دنيا الوطنركب مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، اليوم السبت، ممر تعقيم آلي على مدخله، من شركة المركز الهندسي للماكينات في المحافظة.وقال عضو مجلس إدارة الشركة محمد يونس، إنه منذ بداية جائحة كورونا، بدأت الشركة بالتفكير مليا بإنتاج وتصنيع هذا الممر على شكل غرفة بطول مترين وعرض متر ونصف وارتفاع مترين وثلاثين سنتيمتر، ويتسع لدخول كرسي أو سرير مريض، أو شخص واحد، وتم تصميم الغرفة بالتعاون مع مشاغل القصر للألمنيوم، وفق وكالة (وفا).وأضاف: "تم إعداد مخططات المشروع من قبل مهندسي الشركة الذين يمتلكون الخبرة والإمكانيات القادرة على إنتاج مشروع على مستوى الحدث ويخدم المواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي علاجه الوحيد هو الوقاية، وأهم درجات الوقاية هو تعقيم الجسم كاملا".ولفت إلى أن العمل بالغرفة استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، موضحاً أن الممر يعمل على تقنيتين الكترونيتين، وبنظام حديث جدا يعتمد على مبدأ التحكم، وهو عبارة عن جهاز كامل يضم مجسات تعمل حال دخول الشخص داخله، ويعطي إشارات ضوئية بأن هناك شخص بالداخل، فتقوم برشه بمواد معقمة بشكل رذاذ.وأشار إلى أن المواد المعقمة هي آمنة وبنسب معينة كما أوصت بها منظمة الصحة العالمية، تختلط داخل خزان مياه كبير يتسع إلى 100 لتر يعمل بشكل آلي من خلال وحدة كونترول، كما يحوي الممر على نظام آلي لتصريف المياه.وأعربت إدارة المستشفى عن تقديرها لهذا التبرع من قبل المركز الهندسي، الذي من شأنه أن يحافظ على سلامة المواطنين وصحتهم وتجنيبهم العدوى خاصة المرضى وكبار السن من المراجعين.وكانت وزارة الصحة أغلقت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم في الخامس من الشهر الجاري بعد زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا من جنين للمستشفى وتواجده في عدة أقسام قبل ثبوت إصابته، والذي توفي أمس الجمعة.وأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر أن إعادة افتتاح المستشفى سيكون قريبا بإتباع إجراءات وبرتوكولات وزارة الصحة، بعد التواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتية ووزيرة الصحة مي الكيلة، على أن يمر بعدة مراحل، وإجراء عملية تعقيم كاملة للمستشفى التي تجري على قدم وساق.