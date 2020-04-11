عاجل

  • الشرطة بغزة: حالات فردية احتفلت بعودة المحجورين ولن نسمح بذلك

شؤون فلسطينية

ملحم: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين منذ الصي

ملحم: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين منذ الصي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لا يوجد أي اصابة جديد بفيروس كورونا في فلسطين منذ الايجاز الصباحي.

وقال ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين: "إن نتائج 155 عينة أظهرت انها غير مصابة، لتستقر الحصيلة عند 268، تماثلت 46 منها للشفاء".

وتطرق ملحم، إلى اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، وتأكيدهما على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها.

وأشار إلى أن اشتية وأبو شرار شددا على أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان، كما بحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.

وكان مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة، قد أكد خلال الايجاز الحكومي صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل إصابة جديدة لسيدة بالقدس.

وقال الشخرة: إن الإصابة الجديدة لسيدة في قرية الجديرة بالقدس؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268 حالة.

وأوضح أنه من أصل 268 إصابة، لا تزال 220 حالة تحمل الفيروس، فيما حالات الشفاء 46 حالة، والوفيات 2.

وأشار إلى أن 90 عاملًا مصاباً، و107 من المخالطين، 29 من المسافرين، مضيفاً: "قامت وزارة الصحة الفلسطينية، بعمل 17250 فحص لفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء".

أخبار ذات صلة

سفير فلسطين: تعافي المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا بمصر

سفير فلسطين: تعافي المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا بمصر

وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

شاهد: تركيب ممر تعقيم آلي على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم

شاهد: تركيب ممر تعقيم آلي على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم

الصحة بغزة: إجراءتنا الاحترازية نجحت في تحصين المجتمع من فيروس كورونا

الصحة بغزة: إجراءتنا الاحترازية نجحت في تحصين المجتمع من فيروس كورونا

اشتية: نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون

اشتية: نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

الخارجية الفلسطينية تُعلن حل مشكلة العالقين في المطارات والتحويلات المالية للطلبة

الخارجية الفلسطينية تُعلن حل مشكلة العالقين في المطارات والتحويلات المالية للطلبة

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

الديمقراطية تدعو لاجتماع عاجل لممثلي الدول المضيفة لبحث اوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الديمقراطية تدعو لاجتماع عاجل لممثلي الدول المضيفة لبحث اوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

(هآرتس): على اسرائيل التعامل بشكل جدي مع مبادرة حماس حول الأسرى

(هآرتس): على اسرائيل التعامل بشكل جدي مع مبادرة حماس حول الأسرى

شاهد: حماس تُسلّم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

شاهد: حماس تُسلّم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

توضيح من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ملف العمال

توضيح من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ملف العمال

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق &#34;وقفة عز&#34;

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز"

منوعات

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب &#34;المسيح المصلوب&#34;.. وإليسا تدخل على الخط

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب "المسيح المصلوب".. وإليسا تدخل على الخط

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هل تنبأت &#34;عائلة سمبسون&#34; بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

هل تنبأت "عائلة سمبسون" بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

عربي

الأمم المتحدة تُسلم حكومة هادي والحوثيين مقترحات جديدة لإحلال السلام في اليمن

الأمم المتحدة تُسلم حكومة هادي والحوثيين مقترحات جديدة لإحلال السلام في اليمن

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: قد نُعلّق صلاة التراويح برمضان إذا استمرت أزمة (كورونا)

السعودية: قد نُعلّق صلاة التراويح برمضان إذا استمرت أزمة (كورونا)