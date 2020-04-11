ملحم: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين منذ الصي

أكد ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لا يوجد أي اصابة جديد بفيروس كورونا في فلسطين منذ الايجاز الصباحي.



وقال ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين: "إن نتائج 155 عينة أظهرت انها غير مصابة، لتستقر الحصيلة عند 268، تماثلت 46 منها للشفاء".



وتطرق ملحم، إلى اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، وتأكيدهما على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها.



وأشار إلى أن اشتية وأبو شرار شددا على أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان، كما بحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.



وكان مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة، قد أكد خلال الايجاز الحكومي صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل إصابة جديدة لسيدة بالقدس.



وقال الشخرة: إن الإصابة الجديدة لسيدة في قرية الجديرة بالقدس؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268 حالة.



وأوضح أنه من أصل 268 إصابة، لا تزال 220 حالة تحمل الفيروس، فيما حالات الشفاء 46 حالة، والوفيات 2.



وأشار إلى أن 90 عاملًا مصاباً، و107 من المخالطين، 29 من المسافرين، مضيفاً: "قامت وزارة الصحة الفلسطينية، بعمل 17250 فحص لفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء".



رام الله - دنيا الوطن