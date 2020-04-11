الصحة بغزة: إجراءتنا الاحترازية نجحت في تحصين المجتمع من فيروس كورونا

أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية، نجحت حتى اللحظة في تحصين المجتمع من تفشي وباء (كورونا)، لافتا إلى ان استمرار هذا النجاح يتعلق بتحقيق الثقافة الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين.





وأوضح القدرة خلال المؤتمر الصحفي اليومي، المتعلق بتطورات فيروس كورونا في قطاع غزة، أنه يتم متابعة 286 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي في القطاع.





وثمن المبادرات الوطنية الداعمة للعمل الحكومي في مواجهة جائحة كورونا، مطالبا الفصائل الوطنية والمؤسسات والشخصيات المجتمعية والحقوقية والإعلامية الى مضاعفة جهدها مع الاخوة في وزارة الصحة برام الله لتوفير مواد الفحص المخبري والمتطلبات الصحية الطارئة وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية للجميع.





في السياق، طالب القدرة، برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير مستلزمات الفحص المخبري، داعيا في الوقت ذاته، المواطنين لعدم التراخي في مواجهة فيروس كورونا.





وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن العزل والحجر الصحي هو الدواء لداء فيروس كورونا، لافتا إلى أن استمرار الحصار الاسرائيلي، أدى الى استنزاف المقومات الصحية والانسانية الأساسية المحدودة مما يتطلب جهدا وطنيا ودولية للضغط على الاحتلال لرفع الحصار، وتزويد قطاع غزة بالمتطلبات الصحية ومواد فحص كورونا.





وقال: "ان قطاع غزة بفضل الله لازال خالياً من فيروس كورونا من الداخل ولكن الخطر لازال مستمراً وهدا يدعونا الى عدم التراخي ومضاعفة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة بما فيها تعزيز ثقافة ارتداء الكمامات بين المواطنين وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر واقتصار التحرك الا للضرورة وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع".

رام الله - دنيا الوطن