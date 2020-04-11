الأردن: نجحنا في حصر وباء (كورونا) وقطاعات عادت للعمل ضمن شروط صارمة

قال وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة، إن المملكة نجحت في حصر وباء فيروس كورونا حتى الآن، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد موعد لاستئناف العمل.





وأضاف عودة، لقناة (سكاي نيوز)، أن هناك قطاعات عادت للعمل ضمن شروط صارمة.





وفي سياق منفصل، أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن نتائج الفحوصات السريعة للكشف عن إصابات بفيروس كورونا المستجد في مخيم الزعتري كلها سلبية.



وأعلن جابر أمس الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن التزام المواطنين بحظر التجوال "كان جيدا".



وكانت السلطات الأردنية قالت في وقت سابق، إنها ستشرع في إجراء فحوصات عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات.





رام الله - دنيا الوطن