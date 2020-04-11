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خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في الضفة والقدس المحتلة، وذلك في 20 نقطة تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة ومفرقعات نارية تجاه قوات الاحتلال.

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية، ومواجهات في قرية قطنة بضواحي القدس المحتلة، وذلك ضمن 3 مواجهات تم إحصاؤها، وأصيب خلالها 10 مواطنين بالاختناق وإصابة واحد بالرصاص الحي.

ويوم الخميس، تم إحصاء 4 نقاط مواجهة، اندلعت في العيسوية وسلوان في القدس المحتلة.

فيما أحصي يوم الأربعاء نقطة مواجهات واحدة في العيسوية، ونقطتي مواجهة يوم الثلاثاء في أبو ديس بضواحي القدس، وبلدة الشيوخ في الخليل.

ويوم الإثنين الماضي، اندلعت مواجهات في بلدة الطور في القدس المحتلة، وتقوع ببيت لحم، وضاحية شويكة في طولكرم، ومواجهات في قصرة وبورين جنوب غرب نابلس، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وذلك ضمن  6 نقاط مواجهات.

أما يوم السبت، فقد أحصي 4 نقاط مواجهة، في كل من العيسوية وفي عناتا من ضواحي القدس، واندلعت مواجهات في مخيم العروب بالخليل، ومواجهات أخرى في بلدة كفر قدوم بقلقيلية.

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