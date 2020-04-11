الخارجية الفلسطينية تُعلن حل مشكلة العالقين في المطارات والتحويلات المالية للطلبة





وبمتابعة من الوزارة تم التعميم للطلبة الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال عمداء الجالية الفلسطينية بضرورة التواصل مع مكاتب خدمات الجالية بأسرع وقت ممكن، من اجل تحديث بياناتهم وعناوين التواصل الصحيحة معهم، بهدف الوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الجائحة. ووفقا لما يتوافر لدينا من معلومات تم تسجيل عشرة اصابات جديدة في ولايات شيكاغو و نيوجيرسي كاليفورنيا. ليصل عدد الإصابات في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة إلى ٣٧٩ اصابة حتى اللحظة، وعدد الوفيات ١٧ حالة وفاة، مع تسجيل وفاة جديدة لهذا اليوم ١١/ ٤ /٢٠٢٠ في صفوف جاليتنا في نيوربوك.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا متابعتها لأوضاع جاليتنا وطلبتنا للاطمئنان على سلامتهم والوقوف على احتياجاتهم، وتقديم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم .تفيد السفارة بأن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا بلغ 3 ، ومع وجود اصابتين جديدتين في صفوف الجالية ارتفع عدد الاصابات الى 22، كما ان لجنة الطوارئ المؤلفة بالإضافة الى السفارة من جمعية الجالية وفصائل م. ت. ف ، تعتبر بحالة انعقاد دائمة لمواكبة كافة ما تستدعيه الازمة وكان اجتماعها الاخير) عبر الفيديو) مرتكزا لدراسة ما يمكن تقديمه من مساعدات للأسر التي لا تحصل على دعم الحكومة وكيفية تقديمها، وستباشر حالا بتوزيع ما تم جمعه حسب الاولوية ضمن معاير حددتها مستندة الى الاكثر حاجة من ابناءنا.



كما تتواصل السفارة مع ما أمكنها من مواطنينا المقيمين وغير المقيمين للاطمئنان على احوالهم والوقوف على احتياجاتهم وبالأخص اللاجئين وطلاب برنامج التبادل التعليمي للاتحاد الاوروبي Erasmus



كما تعمل السفارة على حل مشكلة بعض من انتهت اقاماتهم في هذه الفترة، وتتواصل السفارة مع الجهات المختصة وخاصة دائرة الهجرة من اجل تجديدها الى حين انتهاء الازمة.



· تتابع بعثة فلسطين لدى الدنمارك أوضاع جاليتنا وطلبتنا للاطمئنان على صحتهم ومتابعة اية احتياجات او طلبات قد تبرز، وذلك من خلال لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها مع الجالية، وعبر لجان بادرت الجالية إلى تشكيلها وتتواصل دائما مع البعثة. تؤكد البعثة أنه لم تقدم اية مساعدة مادية لأبناء الجالية فوضعها مستقرة مادية واجتماعيا وصحيا، وهي على استعداد تام لاستقبال اية اتصالات وطلبات مساعدة او خدمات على مدار الساعة على رقم الطوارئ والايميل الخاص بالسفارة. تفيد البعثة أن عدد الفلسطينيين المسجلين في حالات الإصابة بالكورونا هم ستة أشخاص تم تعافي أربعة منهم و ارسلو إلى منازلهم واثنين منهم تم حجرهم في منازلهم وهم في مرحلة التعافي، وجميعهم مقيمين ولديهم جنسية دنماركية.



· تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وتقوم السفارة بالتواصل باستمرار مع الجالية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية. وتؤكد السفارة أنه تم تسجيل إصابة واحدة في صفوف الجالية ووضعها الصحي مستقر.





تتواصل السفارة مع عدد كبير من رجال الأعمال ومؤسسات الجالية، ونتج عن ذلك جمع تبرعات بشكل جماعي و منفرد حيث قام عدد من رجال الأعمال بالجالية بجمع مبلغ نصف مليون دولار سيتم تحويلها إلى مؤسسة التعاون والتي ستقوم بالتبرع بنصف مليون دولار آخر لصالح مستشفيات القدس وغزة وجزء المستشفيات الضفة الغربية، وقام عدد من أعضاء مؤسسة بيت جالا بجميع تبرعات بقيمة عشرين الف دولار حولت إلى ذويهم، وقام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع تشيلي بتوفير طرود غذائية لتسعين عائلة في بيت لحم، كما تقوم مؤسسة بيت لحم ٢٠٠٠ بجمع التبرعات لتوفير عدد من الاحتياجات الفلسطينية التي وصلت السفارة من وزارة الخارجية.



· تواصل لجنة الطوارئ المشكلة من سفارة دولة فلسطين في ايطاليا والجالية وأصدقاء الهلال الأحمر متابعة شؤون الجالية والطلاب، وتقدم المساعدات على اختلاف اشكالها للمحتاجين منهم من خلال صندوق التبرعات، وقدمت المساعدات حتى الآن لأكثر من ٥٢ حالة. تفيد السفارة بأن عدد المصابين في صفوف الجالية كما هو ١٥ اصابة، حالتين تحت العناية المشددة في المستشفى، وتزف لشعبنا بشرى خروج طبيب من العناية المشددة، وحالة المصابين جيدة، هذا بالإضافة إلى فقدان شهيد الواجب الاخ الدكتور نبيل خير.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بانها على تواصل دائم مع أبناء الجالية، وتفيد انه تم شفاء ٣ حالات من الخمسة التي كانت موجودة في صفوف الجالية وهي تتعافى في المنازل بالعاصمة، وانه لم تسجل إصابات جديدة حتى الآن.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا انها تقوم بمهامها يوميا حسب تعليمات وزارتنا الموقرة، آخذين بعين الاعتبار كذلك تعليمات مركز الطوارئ البلغاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا. في ضوء ذلك تستمر حالة الطوارئ في بلغاريا، كما ويستمر منع دخول الاجانب من اي جنسيات كانت الى بلغاريا مع استثناء لحاملي الاقامات البلغارية. وتفيد السفارة انها على اتصال مستمر مع الخارجية البلغارية ومع مركز الطوارئ البلغاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا لمعرفة آخر التطورات وجنسيات المصابين. في ضوء ذلك يواصل الاطباء الفلسطينيين عملهم في المستشفيات البلغارية الى جانب زملائهم الاطباء البلغار، وتؤكد السفارة بأنه لا توجد اصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والاطباء او بين ابناء الجالية الفلسطينية في بلغاريا.



فيما يتعلق بمساعدة العائلات اللاجئة والمحتاجة تؤكد السفارة بانها على تواصلها اليومي مع مؤسسة "النساء اللاجئات البلغارية" و "منظمة الصليب الاحمر البلغاري" لمتابعة تقديم العون للعائلات الفلسطينية اللاجئة. تواصلت السفارة بالأمس مع بلدية صوفيا لإشراك العائلات اللاجئة في برنامج البلدية لمساعدة العائلات الفقيرة، كما وتحضر السفارة طرودا غذائية لتقديمها للعائلات المحتاجة.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى مالطا متابعتها لأوضاع واحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين في مالطا، وما تزال السفارة تعمل بشكل يومي لتلبية احتياجات أبناء الجالية والطلبة للاطمئنان عن أوضاعهم والتواصل معهم بشكل مستمر. وقام بعض أبناء الجالية بإرسال مواد غذائية الى مقر السفارة للتبرع بها للطلبة، حيث قامت السفارة بتوزيعها على البعض منهم.



ولم يسجل اي إصابة بين أبناء جاليتنا وطلابنا علماً بأن مالطا سجلت مئات الحالات حتى الآن من فئات عمرية مختلفة وحالتين وفاة جراء هذا الفيروس ووضع معظم المصابين مستقر.



· تتابع بعثة دولة فلسطين لدى بريطانيا أوضاع جاليتنا وطلبتنا باستمرار، وتؤكد انه تم تسجيل إصابات بالفيروس في عدد من العائلات الفلسطينية في بريطانيا خلال اليومين السابقين، وتم التواصل معهم، وجميعهم يتماثلوا للشفاء في البيت ويخضعوا للحجر الصحي، ليرتفع العدد الى 30 إصابة تقريبًا. لدينا حالة واحدة في المستشفى لسيدة حامل وهي بحالة مستقرة ومن المقرر مغادرتها هذا اليوم.



· بإشراف سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا تواصل لجان الطوارئ المشكلة بعدد من المدن الرئيسية الاطمئنان على أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وتعمل على حصر من هم بحاجة إلى الدعم الفوري من ناحية المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الوقائية لتأمينها للمحتاجين، وتنسق السفارة جهودها مع ممثلي الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين في متابعة احتياجات الأسر المستورة والطلاب المحتاجين، وتقدم مئات الطرود الغذائية وتوفر الأدوية وتؤمن وصولها للمحتاجين حالة حالة في عموم المدن الأوكرانية، وقدمت مبالغ مالية لعدد من الفلسطينيين .





هذا ويقوم الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتأمين الدعم المالي لعديد الطلبة، ويساهم في حل مشكلة التحويلات المالية للطلبة، وتشكيل لجان طبية من أطبائنا بتقديم الاستشارة والرعاية الصحية للطلبة. هذا وتم تشكيل لجنة متابعة طبية عامة لعموم الجالية. تؤكد السفارة أن أوضاع الجالية والطلبة مستقرة ولا توجد إصابات في صفوفهم، وتم تعافي أحد المواطنين بعد أن كان أصيب بالفيروس. تقوم السفارة وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين بمتابعة أعداد الطلبة والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.



· تتابع بعثة دولة فلسطين لدى فنلندا اوضاع جاليتنا وطلبتنا في كل من فلندا وليتوانيا ولاتفيا وأستونيا، وتؤكد بأنهم جميعا بخير ولم تسجل أية إصابة في صفوفهم ،وتقوم بالتواصل معهم بشكل دائم خاصة اللاجئين منهم ممن يحملون أوراق أو وثائق فلسطينية من لبنان وسوريا والعراق، ولم تتلقى السفارة من الجالية والطلاب أي طلب أو مشكلة لغاية الآن خاصة وأن الحكومة الفنلندية تقوم بتوفير تكاليف المعيشة لجميع المقيمين الرسميين فيها .





أما بالنسبة للتوانيا فقد تابعت السفارة أوضاع ثلاثة طلبة وتم التبرع لهم من ميزانية البعثة لتغطية بعض مصاريفهم المعيشية وإيجار سكنهم لتردي أوضاعهم الاقتصادية ولعدم تمكن ذويهم في لبنان من تحويل أية مبالغ لهم ، وتتواصل السفارة مع الجامعة لمحاولة حل مشكلة الأقساط المستحقة. وتتابع السفارة أوضاع ٣ فلسطينيين موجودين في لاتفيا و٦ فلسطينيين في أستونيا وتطمئن بان اوضاعهم جميعا بخير.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن فريق العمل المختص بالوزارة، تابع أوضاع المواطنين العالقين والطلبة الذين تقطعت بهم السبل خاصة بسبب عدم تمكن ذويهم من تحويل مبالغ مالية لهم، وتركزت جهود الفريق في الآونة الأخيرة على حل مشكلة التحويلات للعالقين والطلبة في جميع دول العالم.وجاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة، والذي وصل نص لـ "دنيا الوطن"، على النحو التالي:1. استطاع فريق العمل في وزارة الخارجية والمغتربين حل مشكلة جميع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في مطارات عدد من الدول لأسباب مختلفة، وذلك بالتواصل المكثف مع سفارات دولة فلسطين في تلك الدول، التي بادرت بدورها بالتواصل مع السلطات المختصة وامنت دخولهم إلى دولها، كما قام بعضها بتأمين إقامات وظروف معيشية ملائمة لتلك الحالات. وعليه يمكننا أن نقول إنه لا توجد حالة واحدة في أي من مطارات العالم ممن تواصلوا مع الوزارة او مع سفاراتنا على ارقام الطوارئ المعلنة وطلبوا المساعدة منا2. قام فريق الوزارة بحل مشكلة عدم تمكن عدد من الأهالي والأسر من تحويل مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة في أكثر من دولة، وذلك من خلال بالتعاون مع سلطة النقد والصندوق القومي الفلسطيني، والمتابعة اليومية مع البنوك المحلية ومراكز التحويل السريع للأموال في البلاد. وعليه نؤكد لشعبنا أنه لا توجد مشكلة في تحويل وإيصال الأموال للطلبة، ومن لديه اية استفسارات او تواجهه أي مشكلة بهذا الخصوص نأمل منه سرعة الاتصال على ارقام الطوارئ المعلنة والبريد الإلكتروني بوزارة الخارجية والمغتربين.3. نناشد إخوتنا وأبنائنا العالقين والمحتاجين أن يتواصلوا مع سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ في الدول المضيفة لأطلاعهم على احتياجاتهم أن وجدت ولتحديث بياناتهم ريثما تتوفر الفرصة إعادتهم إلى أسرهم وذويهم. وفي هذا الإطار تدعو الوزارة أبناء شعبنا الذين ينتظرون العودة إلى أرض الوطن أن يتحملوا المسؤولية معنا وأننا وسفاراتنا نقف إلى جانبهم ونمد لهم يد العون والمساعدة بأشكالها المختلفة، بالرغم من قلة الإمكانيات والموارد، وأن يتفهموا الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا على المستويين الرسمي والشعبي، وأن يدركوا أن إمكانيات سفاراتنا محدودة.يتابع فريق العمل المختص بوزارة الخارجية على مدار الساعة اوضاع جاليتنا وطلبتنا في الولايات المتحدة الامريكية في مختلف الولايات، عبر مكاتب خدمات الجالية الفلسطينية ورموزها ومؤسساتها وفعالياتها، ويقوم الفريق بإجراء سلسلة اتصالات مكثفة لحصر أعداد طلبتنا الدارسين في أمريكا للاطمئنان عليهم، خاصة في ظل تزايد تفشي فايروس كورونا.