بريطانيا تسجل 917 حالة وفاة خلال 24 ساعة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات البريطانية أنها سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش من 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.



وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم السبت، 334974 تحليلا، بينها 18091 يوم أمس الجمعة، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء، وفق (روسيا اليوم).



وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.



وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاما و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.