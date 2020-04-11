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مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، أن ما كشف عنه من أن واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا ، يندرج في إطار الخطة الأمريكية لتطبيق ما يسمى صفقة القرن. 

وأضاف مجدلاني تستغل دولة الاحتلال وإدارة ترامب انشغال العالم في مواجهة وباء كورونا، بتنفيذ مخططات الضم لمنطقة الاغوار وشمال البحر الميت ،بالإضافة لتنفيذ مخطط اي ١ الهادف للتوسع الاستيطاني. 

وأوضح مجدلاني هذه المخططات والتي ترسم بالخرائط من قبل فرق من الاحتلال وإدارة ترامب، هي التنفيذ الفعلي لصفقة القرن ،والتي تعني إنهاء حل الدولتين، ونحذر من هذه المخططات التي تقويض أسس عملية السلام. 

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالرد على ذلك، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.‎

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