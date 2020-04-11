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قرار إماراتي جديد بشأن سوريا بعد اتصال بن زايد والأسد

قرار إماراتي جديد بشأن سوريا بعد اتصال بن زايد والأسد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعوة عاجلة لمساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس "كورونا" المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "ناقشت مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسن، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة كورونا، مؤكدا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية".


وكان قرقاش قد أشاد باتصال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس السوري، بشار الأسد الشهر الماضي.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد، وبحث معه تفشي فيروس كورونا.

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