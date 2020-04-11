شؤون فلسطينية

(هآرتس): على اسرائيل التعامل بشكل جدي مع مبادرة حماس حول الأسرى

(هآرتس): على اسرائيل التعامل بشكل جدي مع مبادرة حماس حول الأسرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت صحيفة (هآرتس) إلى ضرورة أن تتعامل إسرائيل بشكل جدي مع مبادرة حماس التي أعلن عنها قائد الحركة السنوار، والتي تهدف بشكل حقيقي لإنهاء قضية الأسرى والمفقودين التي تعيق استمرار محادثات التهدئة. 

كما دعت الصحيفة عبر مقالتها الافتتاحية أمس الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تبني الجانب الإنساني، وعدم استخدامه فقط للأهداف السياسية الداخلية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من كبار السن ومرضى ونساء. 

وكان موقع (كان) الإسرائيلي، كشف بالأمس أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً صرح قائلا: "لدينا نية جدية لتبادل الأسرى، وأن هذه فرصة لن تتكرر". 

في المقابل، نقلت (هآرتس) تصريحات موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس والذي اعتبر مبادرة حركته فرصة يجب عدم تضييعها.

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