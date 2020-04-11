دولي

(كان): الإصابات بـ(كورونا) زادت بنسبة 460٪ في أسبوع بإسرائيل

(كان): الإصابات بـ(كورونا) زادت بنسبة 460٪ في أسبوع بإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن ما يقرب من ثلث الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الشهر الماضي كانت من المسافرين العائدين إلى إسرائيل من الخارج. 

وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي، حدثت زيادة بنسبة 460٪ في الإصابات في إسرائيل. 

وأشارت إلى أن عشرات الركاب اليوم السبت هبطوا في مطار بن غوريون بعد عودتهم من نيو جيرسي في الولايات المتحدة و استقلوا سيارات أجرة بشكل مستقل إلى وجهتهم، دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة. 

ونوهت أنه سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط، وسيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية بعدها إثر ذلك.

أخبار ذات صلة

بريطانيا تسجل 917 حالة وفاة خلال 24 ساعة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 917 حالة وفاة خلال 24 ساعة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول مقبرة جماعية لضحايا فيروس (كورونا) بنيويورك

شاهد: أول مقبرة جماعية لضحايا فيروس (كورونا) بنيويورك

نتنياهو يأمر بوقف هبوط الرحلات في مطار بن غوريون

نتنياهو يأمر بوقف هبوط الرحلات في مطار بن غوريون

فيروس إيبولا يعود في إفريقيا ويحصد الأرواح

فيروس إيبولا يعود في إفريقيا ويحصد الأرواح

الكرملين يكشف الحالة الصحية لـ &#34;بوتين&#34;

الكرملين يكشف الحالة الصحية لـ "بوتين"

ترامب: كنا سنُسجل مليوني وفاة لو اتبعنا السويد

ترامب: كنا سنُسجل مليوني وفاة لو اتبعنا السويد

هل تجاوزت منطقة &#34;الشرق الكبير&#34; في فرنسا ذروة تفشي فيروس (كورونا)؟

هل تجاوزت منطقة "الشرق الكبير" في فرنسا ذروة تفشي فيروس (كورونا)؟

إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في إيران يتجاوز 70 ألف حالة

إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في إيران يتجاوز 70 ألف حالة

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

خلال أسبوع.. 20 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

مجدلاني: نحذر من مخططات الضم التي تقوض أسس عملية السلام

الديمقراطية تدعو لاجتماع عاجل لممثلي الدول المضيفة لبحث اوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الديمقراطية تدعو لاجتماع عاجل لممثلي الدول المضيفة لبحث اوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

شاهد: حماس تُسلّم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

شاهد: حماس تُسلّم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

توضيح من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ملف العمال

توضيح من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ملف العمال

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق &#34;وقفة عز&#34;

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز"

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)

منوعات

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب &#34;المسيح المصلوب&#34;.. وإليسا تدخل على الخط

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب "المسيح المصلوب".. وإليسا تدخل على الخط

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هل تنبأت &#34;عائلة سمبسون&#34; بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

هل تنبأت "عائلة سمبسون" بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

عربي

الأمم المتحدة تُسلم حكومة هادي والحوثيين مقترحات جديدة لإحلال السلام في اليمن

الأمم المتحدة تُسلم حكومة هادي والحوثيين مقترحات جديدة لإحلال السلام في اليمن

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: قد نُعلّق صلاة التراويح برمضان إذا استمرت أزمة (كورونا)

السعودية: قد نُعلّق صلاة التراويح برمضان إذا استمرت أزمة (كورونا)