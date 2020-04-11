(كان): الإصابات بـ(كورونا) زادت بنسبة 460٪ في أسبوع بإسرائيل





وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي، حدثت زيادة بنسبة 460٪ في الإصابات في إسرائيل.





وأشارت إلى أن عشرات الركاب اليوم السبت هبطوا في مطار بن غوريون بعد عودتهم من نيو جيرسي في الولايات المتحدة و استقلوا سيارات أجرة بشكل مستقل إلى وجهتهم، دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة.





ونوهت أنه سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط، وسيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية بعدها إثر ذلك.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن ما يقرب من ثلث الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الشهر الماضي كانت من المسافرين العائدين إلى إسرائيل من الخارج.