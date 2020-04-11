نتنياهو يأمر بوقف هبوط الرحلات في مطار بن غوريون
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت بوقف رحلات الهبوط في إسرائيل حتى يتم التوصل إلى سلسلة قانونية تسمح لقيادة الجبهة الداخلية بنقل الواصلين إلى البلاد للفنادق.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت بوقف رحلات الهبوط في إسرائيل حتى يتم التوصل إلى سلسلة قانونية تسمح لقيادة الجبهة الداخلية بنقل الواصلين إلى البلاد للفنادق.
وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن القرار يأتي بعد أن هبطت اليوم عدة رحلات جوية من عدة وجهات مختلفة حول العالم في مطار بن غوريون ، بينما البلاد مغلقة في ظل القلق من انتشار الفيروس.
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