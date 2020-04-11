دولي

فيروس إيبولا يعود في إفريقيا ويحصد الأرواح

فيروس إيبولا يعود في إفريقيا ويحصد الأرواح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عاد وباء آخر ليطل برأسه من جديد في الكونغو الديمقراطية، بعد آمال بأنه ربما اختفى، حيث جاء ذلك وسط حالة من الذعر بين سكان البلاد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وسجلت الكونغو الديمقراطية 215 إصابة بفيروس (كورونا) فضلاً عن 20 حالة وفاة، إلا أن الصدمة التي أحدثها ظهور إصابة جديدة بالحمى النزفية إيبولا، الجمعة، في مدينة بيني، أفسدت الاستعداد لإعلان اجتثاث الوباء رسمياً في 13 أبريل/نيسان، بحس ما جاء على موقع (خبرني).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقب 52 يوماً دون تسجيل إصابات، أكدت فرق الرصد والاستجابة الميدانية تسجيل حالة جديدة".  

وأضاف: "للأسف، يعني هذا أن حكومة الكونغو الديموقراطية لا يمكنها إعلان نهاية وباء إيبولا يوم الإثنين كما كنا نأمل".

من جهتها، قالت اللجنة متعددة القطاعات للتصدي للوباء في بيان: "تظهر المعلومات الأولية أن الحالة تخص رجلا يبلغ 26 عاماً في منطقة بيني".

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