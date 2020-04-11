السعودية: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 382 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 4033 حالة.



وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أشارت الوزارة السعودية، إلى أن الإصابات بالفيروس يتم تسجيلها لدى مختلف الفئات العمرية، مؤكدةً أنه "من 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين".



وشددت على أن "العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في البلاد"، لافتاً إلى أن "عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة".