شاهد: حماس تُسلّم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأنهت حركة (حماس) اليوم السبت، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء (كورونا)، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء.وقام عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، روحي مشتهى ممثلاً عن قيادة الحركة، بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، و500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية، ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية.