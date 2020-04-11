توضيح من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ملف العمال

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها مسؤولة ضمن اختصاصها وتفويضها عن مساعدة ومتابعة أوضاع الأسر الفقيرة والمنكشفة.



وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنها ليست جهة اختصاص في ملف العمال بكافة أصنافهم.



وأكدت، أن مساعدة، وتسجيل العمال، هو اختصاص أصيل لوزارة العمل.