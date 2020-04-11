الأمم المتحدة تُسلم حكومة هادي والحوثيين مقترحات جديدة لإحلال السلام في اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية، بقيادة عبد ربه منصور هادي، وجماعة الحوثي، مقترحات جديدة، ضمن مبادرتها الرامية إلى إحلال السلام في البلاد.



وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث: إن هذه المقترحات الجديدة، تشمل ثلاثة اتفاقات مقترحة، تنص على وقف إطلاق النار في عموم البلاد، إضافة لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية الأساسية؛ لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ودعم قدرة اليمن على الاستجابة لأزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وأيضًا تنص على الاستئناف العاجل للعملية السياسية.



واعتبر المبعوث الأممي، أن هذه الاتفاقات المقترحة متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكافة الأطراف إلى أقصى حد ممكن، مضيفاً أنها تمثل "حزمة واقعية وشاملة لتمكين اليمن من الابتعاد عن العنف، ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام".



ودعا غريفيث أطراف النزاع إلى قبول هذه المقترحات، دون تأخير، والبدء بالعمل معاً من خلال عملية سياسية رسمية على إنهاء الحرب بشكل شامل، معرباً عن استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم، والضمانات لهذه العملية.